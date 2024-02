Le migliori hit dagli anni '70 ai '90 in pista al Naima

Sabato 3 febbraio, dalle 22, è in arrivo nella città di Forlì un evento dedicato ai migliori suoni degli ultimi decenni nel panorama dance internazionale. “La tua musica” è infatti il leit-motiv di questa notte dedicata al pubblico “sempregiovane” che potrà riascoltare e ballare le migliori hit degli anni '70/80/90 fino ai giorni nostri. Con rivisitazioni e nuove versioni a cura di due DJ, entrambi forlivesi ma che hanno suonato nei migliori club nazionali ed europei, che hanno davvero fatto la storia della dance: Giorgio Paganini e Robertino Relight.

La serata sarà presentata dal vocalist Franz Collini e nell’organizzazione collaborerà attivamente anche Stefano Scarpellini, conosciuto da tutti in Romagna per avere lanciato oltre dieci anni fa il filone delle serate “Over 30”, occasione giusta per ritrovarsi in discoteca in una serata dedicata ad un pubblico adulto. Sarà inoltre presente il privé latin e reggaeton a cura di Pueblo Latino, per accontentare ogni gusto musicale.

L’appuntamento è confermato per sabato 3 Febbraio al Naima Club (presso Taverna Verde), in via Somalia 2 a Forlì (vicinissimo al casello autostradale A14).