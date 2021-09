“Le opere complete di William Shakespeare" sul palco del teatro di Predappio

"Le opere complete di William Shakespeare" sono portate in scena sabato 9 ottobre alle 21:00 e domenica 10 ottobre alle 16:30 dalla compagnia "Malocchi & Profumi", sul palco del Teatro Comunale di Predappio.



Adattamento e regia di Barbara Valenti, tratto da “The Complete Works of William Shakespeare (Abridged)” di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield - Traduzione di Andrea Buzz. In scenaOrnela Aliu, Mattia Anconelli, Enrico Biondi, Marco Casadei, Michela Fersurella, Barbara Errani e Nicola Rossi.

1342 personaggi, 763 scene, 12 tragedie, 11 drammi storici e 14 commedie per un totale di 835.997 parole. Signori, ecco a voi il teatro di William Shakespeare! Roba complessa poi, si sa, zeppa di giochi di parole, neologismi (1700!), intrecci, rime, scambi di persona, tradimenti, doppi sensi, virtuosismi, comparse e sottotrame. Per rappresentare tutto servirebbero 100 ore, Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield, gli autori del testo, hanno preso il tutto e lo hanno messo a bollire in un pentolone cuocendolo a fuoco lento fino a estrarne un brodo drammaturgico super concentrato.

Vengono così distillati, dall’imponente corpus delle opere del Bardo, i succhi drammaturgicamente più preziosi del suo talento riproponendoli in una cavalcata comica tanto irriverente quanto emozionante. Non si resiste infatti al fascino e al peso specifico delle parole di un grande poeta quando queste vengono dette con la potenza della semplicità e il desiderio, da parte di chi le recita, di far divertire chi ascolta

“Le Opere Complete di William Shakespeare (in edizione condensata)” è una sfida teatrale, un’immersione leggera e stravagante nel mondo shakespeariano, un omaggio divertito e divertente al grande drammaturgo. La potenza e la poesia dei suoi versi vengono prevedibilmente meno ma lo scopo, in fondo, non è altro che divertire il pubblico, incuriosirlo e svelare il lato comico che si cela anche nelle tragedie più cupe.

“Se ami Shakespeare ti piacerà, se lo odi ti piacerà lo stesso”, in realtà in “Tutto Shakespeare in 90 minuti” il Bardo è solo un pretesto per uno spettacolo scanzonato e curioso che ha la sua forza nella semplicità del divertimento.



In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana del 23 luglio 2021, dal 6 agosto 2021 l’accesso in Teatro avviene a partire da 1 ora prima dell’inizio dello spettacolo, su esibizione di Certificazione verde Covid-19 - green pass (fatta eccezzione per i minori 12 anni) e documento di identità.



INFO E PRENOTAZIONI: 339/7097952 - 347/9458012 - 0543/1713530 - info@teatrodelleforchette.it

INTERO € 15,00

RIDOTTO € 10,00

(Ragazzi UNDER 25, Over 65, Universitari, Residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F, FoEmozioni)