La grande mostra dedicata a Maddalena: il mistero irrisolto di una donna di nome Maria ai Musei San Domenico

La Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì propone per il 2022 un nuovo appuntamento espositivo dedicato a un grande mito femminile della nostra storia, una figura misteriosa e travisata: Maria Maddalena. A lei l’arte, la letteratura, il cinema hanno dedicato centinaia di opere e di eventi. L’arte soprattutto, ponendola al centro della propria produzione e dando vita a capolavori che segnano, lungo la trama del tempo, la storia dell’arte stessa e i suoi sviluppi.

Attraverso alcune delle più preziose e affascinanti opere d’arte a lei dedicate, l’esposizione forlivese "Maddalena. Il mistero e l'immagine" del 2022 – a cura di Cristina Acidini, Paola Refice, Fernando Mazzocca– intende indagare il mistero irrisoltodi una donna di nome Mariache ancora inquieta e affascina. Dal 27 marzo al 10 luglio 2022,le sale del San Domenico ospiteranno 200 opere tra le più significative dal III sec. d.C. al Novecento, suddivise in 11 sezioni, in un percorso espositivoche ricomprende pittura, scultura, miniature, arazzi, argenti e opere grafiche e che si snoda attraversoi più grandi nomi di ogni epoca. Ideata e realizzata dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlìin collaborazione con il Comune di Forlìe i Musei San Domenico, la mostra si avvale di un prestigioso comitato scientifico presieduto da Antonio Paoluccie della direzione generale di Gianfranco Brunelli.

Il progetto espositivo porta in Italia capolavori provenienti dalle più importanti istituzioni nazionali e internazionali. Il percorso espositivo, curato nel suo allestimento dagli studi Wilmotte et Associésdi Parigi e Lucchi & Bisernidi Forlì, si articolerà all’interno della Chiesa di San Giacomo e delle grandi sale che costituirono la biblioteca del Convento di San Domenicoe sarà accompagnato da un catalogo edito da Silvana Editoriale.

Informazioni

La mostra è aperta dal lunedì al venerdì: 9.30-19.00. Sabato, domenica e giorni festivi: 9.30-20.00. La biglietteria chiude un’ora prima.

Biglietto intero € 14,00. Ridotto € 12,00: per gruppi superiori alle 15 unità, minori di 18 e maggiori di 65 anni, titolari di apposite convenzioni, studenti universitari con tesserino. La prenotazione è obbligatoria per gruppi e scuole ed è consigliata per i singoli.

Per accedere è obbligatorio esibire il GreenPass rafforzato (certificazione verde COVID-19 ottenuta a seguito di vaccinazione o guarigione). Durante la visita è obbligatorio indossare la mascherina e sanificare frequentemente le mani con l’apposito gel.