Magia, divertimento, tradizione per l’ultimo week end prima di Natale a Forlimpopoli

Anche l’ultimo week end prima di Natale a Forlimpopoli è ricco di eventi per tutti i gusti. Per l’intera giornata di sabato 23 dicembre, dalle ore 9 alle ore 18, piazza Garibaldi ospita il Mercatino della Creatività con le sue colorate bancarelle attorno al grande albero di Natale: il posto ideale per chi deve ancora fare gli ultimi regali. Alle ore 14.30 arriveranno in piazza anche gli Alpini con il loro stand dove distribuiranno vin brulè e caldarroste.

Divertimento assicurato per piccoli e grandi alle ore 15.30, quando (sempre in piazza Garibaldi)) arriverà il mago William con il suo spettacolo “Commedy Magic!”, mentre al Maf ci sarà la “Caccia alle renne di Babbo Natale”, ultimo appuntamento del ciclo “Aspettando Babbo Natale”. In serata, dalle ore 20.45 nella Sala della Torre dell’Orologio si svolgerà la tradizionale Tombola a cura di Nuovo Piccolo Club, che mette in palio buoni acquisti Conad.

Il tempo dell’Avvento si conclude domenica 24 dicembre, alle ore 21, al Palavending, con la Celebrazione Eucaristica della Vigilia di Natale.

Nel week end sarà possibile visitare le mostre d’arte allestite a Forlimpopoli in questo periodo: il Maf Museo Archeologico di Forlimpopoli ospita “Metamorfosi” con i lavori delle ceramiste Angeliki Drossaki e Alexandra Massari (orario di apertura nel weekend: 9.30-12.30 e 15.30-18.30) mentre nella Sala mostre “Mario Bertozzi” si trova “Le frequenze dell'anima”, esposizione dedicata alla pittrice Ester Cappucci (orario di apertura nel weekend: 10.00-12.00 e 16.00-18.00). Alla galleria “A casa di Paola”, infine, si può ammirare la mostra “Merry Christmas - Collezioni Minime”.