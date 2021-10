Magicamente Mozart porta sul palco il trio Ciccarese, Di Tella e Dimitri Ashkenazy

Venerdì 29 ottobre, alle ore 21:00 alla Sala Sangiorgi di Forlì, si terrà il terzo appuntamento della quinta edizione del festival cameristico MagicaMente Mozart, organizzato dall’omonima associazione in collaborazione con l’Istituto Musicale “A. Masini”.

Protagonisti della serata il flautista Yuri Ciccarese, il pianista Pierluigi Di Tella che, con la straordinaria partecipazione del clarinettista internazionale Dimitri Ashkenazy, eseguiranno una miniatura d’opera in forma strumentale del Flauto magico. Si potranno ascoltare in sequenza ouverture, arie, duetti e altro, come nella composizione originale; una miniatura d’opera in stile cameristico dove i tre strumentisti, di lunga esperienza internazionale, incarnano i vari personaggi in scena dando vita a Papageno, Tamino, Pamina, l’astriceleste Regina della notte. Mancano le scene e i cantanti, ma non mancano certamente le emozioni, che fin dall’inizio avvolgeranno gli ascoltatori in un crescendo di sensazioni, fino al gran finale che decreterà, con la conclusione dell’opera, il trionfo del bene sul male,quasi un “testamento musicale” dell’ormai morente Amadeus. L’opera musicale, sarà raccontata dalla voce di Cesare Angeli.

L’ingresso è libero.

