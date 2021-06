Il mago delle bolle arriva all'Arena San Domenico: aperte le prevendite

Prezzo non disponibile

Èaperta la prevenditaper lo spettacolo di Michele Cafaggi, il ‘mago delle bolle di sapone’, che sarà in scena per la programmazione del Teatr Testori all’Arena San Domenico giovedì 8 luglio alle 21.15.

Dedicato agli spettatori di tutte le età, dai 3 anni in su, “L’omino della pioggia” è uno spettacolo comico e magico, un viaggio onirico e visuale accompagnato dalla magia delle piccole cose e da spettacolari effetti con acqua e sapone. “Piove, la finestra è aperta e in casa ci vuole l’ombrello. Che strano questo omino tutto inzuppato: fa uno starnuto ed esce una bolla di sapone. Anzi due. Anzi moltissime bolle di sapone. Ma cosa succede? La casa si riempie di bolle di tutte le dimensioni, minuscole e giganti, schiumose e trasparenti come cristallo.”

I biglietti sono disponibili inprevendita sul sito www.teatrotestori.it e su Vivaticket, nonché presso la biglietteria del teatro Testori con prenotazione telefonica allo 0543.722456. Posto unico 5 euro. Per informazioni, teatrotestori@elsinor.net.