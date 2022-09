Il musical "Mamma mia" pronto a far ballare il Diego Fabbri sulle canzoni degli Abba

Martedì 7 e mercoledì 8 febbraio alle ore 21 andrà in scenaal tetaro Diego Fabbri "Mamma mia!" Il musical dei record firmato da Massimo Romeo Piparo e interpretato nei ruoli principali da Luca Ward, Sergio Muniz, Clayton Norcross e Sabrina Marciano. Lo spettacolo andrà in scena con l'Orchestra dal vivo diretta da Emanuele Friello, con musiche e canzoni che faranno scatenare il pubblico al ritmo coinvolgente delle celebri hit degli Abba come Mamma Mia!, Dancing Queen, The Winner Takes it All, Super Trouper e molti altri.

Insieme ai già citati un ricco cast di artisti, tra i più affermati del musical italiano.

Partono mercoledì 14 settembre le prevendite per gli Eventi Speciali programmati Fuori Abbonamento (la replica dell'8 febbraio) nell’ambito della Stagione 2022/23 del Teatro Diego Fabbri di Forlì. La biglietteria diurna del Teatro, ubicata in Corso Diaz 38/1, sarà aperta dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18, dal martedì al sabato (festivi esclusi). Contemporaneamente saranno aperte anche le prevendite sul sito e circuito Vivaticket.