Marcabru live a Spinadello

Sabato 24 settembre a Spinadello suonano i Marcabru, che presenteranno al pubblico il nuovo album “Asteroids”! Durante la serata sarà possibile anche ammirare l’opera “Zoomorfologia del Cosmo” di Alessandro Turoni, fotografata nella copertina del disco.



Folk progressivo in tutti i sensi, alla ricerca dell’equilibrio dei suoni, fra l’Europa e il mondo, fra l’acustico e l’elettrico. L’uso di tante lingue vive, morte o da far rinascere. Strumenti di diverse culture e di epoche diverse, uniti in un unico suono che guarda al futuro della musica tradizionale senza perdere il contatto col passato. Divertirsi e far divertire, raccontando le proprie storie a chi ha ancora voglia di seguirle, perché “non sei finito se hai una buona storia da raccontare e qualcuno disposto ad ascoltarla”.



MARCABRU Bio

Il progetto Marcabru prende vita nel 2004 dalle ceneri de I Musici, gruppo fondato a Forlimpopoli nei primi anni ‘90 che ha sviluppato una personale ricerca sulla musica popolare (soprattutto di matrice celtica) e sulla musica medievale e rinascimentale.

Marcabru è il nome, in francese, di un trovatore provenzale del XIII secolo, di origini umili, proletarie… uno dei pochi. Fu un importante innovatore all’interno del movimento poetico dei trovatori in quanto inventò il “trobar clus”, una forma di poesia ermetica del tutto inconsueta per il suo tempo. Per le sue origini, per la sua originalità, per il suo mestiere il gruppo lo ha scelto come proprio antenato e protettore.



I Marcabru sono: Fabio Briganti (Italia), bell cittern, violino, lapsteel guitar, armonica, voce; Filippo Fiorini (Italia) didjeridoo, elettronica; Fiorenzo Mengozzi (Italia) cajon, darbuka, bodhràn, rumori; Marie Rascoussier (Francia): basso elettrico, mountain dulcimer, cigarbox guitar, voce.





Il concerto è inserito nel programma degli eventi collaterali alla mostra Parlo Acqua, allestita presso la centrale di sollevamento dal 23 settembre al 30 ottobre 2022. Ingresso a offerta libera, è gradita la prenotazione via mail a spinadello@gmail.com o via WhatsApp al numero 328 9582919. Evento realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlimpopoli e Unica Reti Spa.