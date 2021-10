Maria Antonia Avati presenta a Forlimpopoli il nuovo libro "A una certa ora di un dato giorno"

Martedì 26 ottobre la Sala del Consiglio Comunale di Forlimpopoli ospiterà alle 21 la presentazione del nuovo romanzo di Maria Antonia Avati, "A una certa ora di un dato giorno".

Sceneggiatrice e regista cinematografica come il padre Pupi, Maria Antonia Avati ha esordito in campo letterario nel 2018 con Il silenzio del sabato, vincendo il premio letterario “Maria Teresa di Lascia”, ed ha quindi dato alle stampe lo scorso anno il suo secondo romanzo, che indaga in che cosa consista l’amore, fin dove possa arrivare e fino a che punto abbia senso conservarlo, quando sia sentimento e quando diventi manipolazione, dipingendo una straordinaria figura di donna, in bilico tra fragilità e tenacia.

L’incontro, promosso dall’assessorato comunale alla pari opportunità in collaborazione con La bottega di Angelina e Mondadori Point sarà introdotto dal Sindaco Milena Garavini e vedrà la scrittrice dialogare con l’assessore alle pari opportunità Sara Pignatara. A Giacomo Stallone sarà affidata la lettura di alcuni passi del romanzo.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme anti-covid.