Dopo 25 anni torna sul palco "Mater Dei": lo spettacolo di Massimiliano Bolcioni a Predappio

Una produzione del teatro delle Forchette, attraverso il Laboratorio di Arti Sceniche The Theatre: martedì 31 maggio e mercoledì 1 giugno alle 21, il Teatro comunale di Predappio ospita "Mater dei", testo e regia di Massimiliano Bolcioni.

Mater Dei debutta il 26 maggio del 1997 con quattro giorni di replica, all’interno di quel che allora era la Sede dello Scomparso Forum Livii Theatre. In scena, gli allievi della Scuola di Arti Sceniche del FLT, diretti da Massimiliano Bolcioni. Più che un vero e proprio testo teatrale, sempre ad opera di Massimiliano Bolcioni, si potrebbe parlare di partitura drammaturgica per azione scenica di teatro figura. E fu esattamente quel che apparve agli occhi degli spettatori del tempo, che dato il luogo informale si trovò letteralmente inserito all’interno degli eventi-visioni, travolti da un vortice di emozioni sonore e visive in un contesto dove la circolarità degli spazi riservati loro si fondeva scenograficamente e drammaturgicamente con le situazioni narrate. Da allora non fu più replicato o riproposto fino a quest’anno, quando Stefano Naldi, nel 1997 allievo di Forum Livii Theatre, oggi direttore artistico di Teatro Delle Forchette e di The Theatre, la scuola di recitazione, ne ripropone a Bolcioni un nuovo debutto come lavoro di fine anno accademico con in scena gli allievi dei tre anni di corso.

Nel frattempo in tutti questi anni, Massimiliano Bolcioni ha avuto modo di lavorare sperimentare scoprire e perfezionare il suo particolarissimo stile, basato proprio su concetti già inclusi in testi come Mater Dei.

Informazioni

Biglietti: intero € 15,00, ridotto € 10,00 (Ragazzi under 25, Over 65, universitari, residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F, FoEmozioni)

Info e prenotazioni: 339/7097952 - 347/9458012 - 0543/1713530 - info@teatrodelleforchette.it