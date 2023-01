Matteo Caccia apre un ciclo di incontri sulle storie al Diagonal Loft Club

Ci sono tanti modi di raccontare una storia nell’epoca che stiamo vivendo. Format riconoscibili e sempre più diffusi. I podcast, le serie, ma anche i monologhi tipici della stand up comedy. A queste diverse forme del racconto il Diagonal Loft Club, in collaborazione con l’agenzia Archimedia, dedica tre appuntamenti speciali.

Si comincia il 28 gennaio alle 19 con Matteo Caccia, conduttore e autore di programmi radiofonici e podcast di enorme successo, tra i quali Storie di rinascita, Pascal, Amnèsia, Oltre il confine, La piena, nonché ideatore del format Don’t tell my mom. Parleremo del suo nuovo libro Voci che sono la mia (Il Saggiatore). Raccontare una storia non è mai un gesto innocuo, una semplice distrazione o un passatempo: di questo Matteo Caccia è sicuro, e ne ha fatto il cuore del suo mestiere di narratore. Le storie ci attraversano, ci condizionano, perciò è necessario imparare a leggerle e ad ascoltarle. È un libro sulla potenza delle storie e sulla loro capacità di salvarci.

Il secondo appuntamento, in programma il 25 febbraio sempre alle 19, avrà per protagonista Alessandro Fabbri, sceneggiatore di cinema e serie, che ha lavorato tra le altre cose alla scrittura di 1992,1993 e 1994 per Sky, Il processo e Fedeltà per Netflix. Chiude il ciclo il 31 marzo di nuovo alle 19 Eleazaro Rossi, stand up comedian noto per la sua vena politicamente scorretta ma intelligente, che si è fatto conoscere su Comedy Central prima di ottenere la ribalta definitiva come spalla comica a Le Iene. Lo incontreremo prima di una delle date del suo nuovo spettacolo in programma a Forlì. Modera gli incontri Corrado Ravaioli.

Gli incontri sono a ingresso gratuito senza prenotazione fino a esaurimento posti.