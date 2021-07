Maurizio Gioiello presenta il suo romanzo, "Un canestro di vita".

Nuovo appuntamento con i 'Lunedì della Cava', il 2 agosto, alle 20.45 all'Anfiteatro Parco Bertozzi di via Sillaro. Maurizio Gioiello, presenterà il suo romanzo, "Un canestro di vita".

Maurizio Gioiello è uno scrittore, giornalista, forlivese. Laureato in filosofia, ha collaborato per anni con il Resto del Carlino e con il Corriere dello Sport. Ha pubblicato sempre per il Ponte Vecchio editore diversi libri, di successo. Un canestro di vita, racconta di una avvincente vicenda personale di Gabriele, un predestinato del basket. Passioni di una intera esistenza, desideri di affrontare nuove sfide, sono la trama avvincente del romanzo. Dialoga e commenta con lo scrittore, Giuseppe Bertolino.

Ingresso libero

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...