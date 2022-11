Torna l'antiquariato sotto i portici di Piazza Saffi

Sabato 12 novembre, dalle ore 8.00 alle 20.00, sotto i portici di piazza Saffi a Forlì, come ogni secondo sabato del mese, torna il tradizionale appuntamento con il Mercatino dell'antiquariato: artigianato, usato, riuso e curiosità, oggettistica e lampadari, mobili, libri e fumetti, dischi, collezionismo, vintage e modernariato con tante occasioni, curiosità e memorie del passato da scoprire sui banchi degli espositori.

Il Mercatino dell'Antiquariato è un'opportunità unica per vivere il centro storico di Forlì da soli, con amici o con la famiglia per una passeggiata che unisce la voglia di novità e shopping a una visita a palazzi, chiese, piazze e monumenti, magari soffermandosi in bar e ristoranti per degustare un aperitivo o un caffé, oppure per consumare un pranzo o una cena speciali.