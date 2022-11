Piazza Saffi ospita le casette in legno: ecco il Mercatino di Natale

Prezzo non disponibile

Per le festività natalizie torna il tradizionale appuntamento del Mercatino di Natale. Da domenica 27 novembre fino all'Epifania Piazza Saffi ospiterà casette di legno, che offriranno un'ampia offerta di articoli da regalo, accessori e addobbi: oggettistica, bigiotteria, caramelle, torrone, zucchero filato, frutta secca, cappelli, guanti, sciarpe, foulard, calzettoni, calde coperte e tanto, tanto altro, è ciò che si potrà trovare alla Fiera di Natale. Le bancarelle saranno aperte dalle ore 7.30 alle 20.00, tutti i giorni, compreso Natale, Santo Stefano, il primo dell’anno e l'Epifania.

Tra le iniziative messe in campo dall'amministrazione comunale nell'ambito del calendario di eventi di "Forlì che brilla" ci sarà anche la sosta gratuita negli stalli in centro dal primo dicembre al 6 gennaio. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 13 in avanti sarà possibile parcheggiare nel perimetro del centro senza pagare il titolo di sosta.