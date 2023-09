Torna in Corso Mazzini il Mercatino delle Pulcette

Torna il Mercatino delle Pulcette. Si svolgerà in Corso Mazzini 75 mercoledì 6 settembre, dalle 19.30 alle 22. Il mercatino è dedicato a tutti i bambini da 5 a 12 anni. Basta una coperta, dei giocattoli, alcuni libri, piccoli manufatti e il gioco è fatt.o Si vende, si compra, si scambia e si dona. L'accesso è gratuito, ma è necessaria l'iscrizione (entro la mezzanotte del giorno precedente) on line al link https://icos.comune.forli.fc.it/. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Centro per le Famiglie (0543 712667, mail centrofamiglie@comune.forli.fc.it e pagina Facebook al link https://www.facebook.com/centrofamiglieforli). L'allestimento inizierà alle 19: ad ogni adulto sarà assegnata una sola postazione (2x2 metri) che potrà accogliere più bambini. Non sono ammessi nell'area del mercatino cani di tutte le taglie e biciclette.