Torna a Forlì, con i suoi prodotti tipici, il “Mercatino regionale Piemontese”

Sabato 20 e domenica 21 novembre, dalle 9.30 alle 19.30, torna in piazza Saffi la fiera itinerante delle eccellenze enogastronomiche piemontesi, patrocinata dal Comune di Forlì, assessorato al centro storico.

Il "Mercatino Regionale Piemontese" si pone l'obiettivo di valorizzare il Piemonte, i prodotti tipici, le manifestazioni e il suo territorio attraverso aziende d'eccellenza, che, durante ogni evento, trasmettono, al pubblico presente, la passione e l'impegno con i quali mantengono in vita le tradizioni legate ai propri prodotti tipici. Nelle due giornate forlivesi, sarà possibile acquistare i selezionati prodotti dop, doc e igp non facilmente reperibili in commercio. L'iniziativa è proposta all'interno di pagode espositive nelle quali presenziano i produttori delle eccellenze regionale piemontesi.