"Di lunedì": secondo appuntamento a Castrocaro con il mercatino estivo dei sapori

Dopo il debutto di lunedì scorso, “Di Lunedì” il nuovo e gustoso appuntamento dell'estate a Castrocaro Terme torna il 27 giugno dalle 19 alle 23 in piazza Mazzini. Il mercatino “di Lunedì” è promosso dal Consorzio Castrumcari con il patrocinio del Comune di Castrocaro Terme. Ai banchi dei produttori agricoli si potranno acquistare i prodotti per la spesa o da consumare ai tavoli del mercato in un clima informale e piacevole.

Al mercato si alterneranno i migliori pani fatti con grani bio coltivati nelle vallate del Forlivese e impastati con lievito madre, verdure e ortaggi di stagione, uova e ai prodotti dell'aia, dai piccoli frutti coltivati nelle zone più alte ai meloni e cocomeri della pianura. Da non perdere l'olio extra vergine di oliva delle colline di Castrocaro, ma anche salumi e formaggi freschi di montagna come il raviggiolo e la ricotta o lo stagionato Formaggio di fossa Dop di Sogliano che sarà una presenza fissa.

Di scena anche gli aromi intensi dello scalogno di Romagna Igp o quello più dolce e sorprendentemente piacevole dell'aglio nero. Si potrà poi fare scorta di confetture, sott'oli, ortaggi e legumi fermentati, farine e cereali del territorio. Assaporare la dolcezza dei prodotti dell'alveare e scoprire, proprio dalla sera del 27, l'intensità dello zafferano coltivato a Pennabilli.

Su tutto, un sorso di fresca birra artigianale e la possibilità di degustare alcune delle produzioni di vino più autentiche di diverse zone della Romagna. In alcune serate partecipa con un suo spazio dedicato anche la Condotta Slow Food Forlì-Appennino Forlivese che proporrà assaggi di Presìdi Slow Food.

Il programma “Di Lunedì”

Ogni lunedì sera è previsto un calendario di appuntamenti diversi per approfondire i temi della cultura del cibo. Laboratorio. Lunedì 27 dalle 19.30 i formatori Slow Food Micaela Mazzoli e Matteo Monti propongono il laboratorio “Cibo Pellegrino”, storie artusiane, viaggi e assaggi del cibo per condividere le buone pratiche della cucina di casa ispirandosi al celebre manuale “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” di Pellegrino Artusi. (Costo 10 euro; su prenotazione allo 0543 769631, info@castrocarotermeterradelsole.travel).

A seguire, dalle 21 presentazione del libro “Agli erbi dla Rumagna cuntadena” di Anna Maria Manuzzi, Roberto Giorgetti e Stefano Tellarini edito dal Corriere Romagna che è uscito ad aprile ed è andato subito esaurito. A dialogare con gli autori sarà la giornalista Laura Giorgi che ha selezionato anche i produttori del mercatino attingendo alle tante storie di cibo e agricoltura raccontate in questi ultimi anni sulle pagine dell'inserto “Cibo” del Corriere Romagna.

Si possono prenotare fin da ora gli aperitivi che coinvolgono alcuni vignaioli del territorio, presenti anche al mercato, e lo chef Andrea Giacchini del ristorante Essentia di Castrocaro Terme. Insieme proporranno un abbinamento di tre etichette e tre assaggi pensati apposta per l'appuntamento “Di Lunedì” il 4 e 18 luglio e l'8 agosto.

Il 4 luglio saranno protagonisti i vini della cantina Marta Valpiani di Castrocaro in abbinamento ai piatti dello chef dell'Essentia: lbana Delyus per Sgombro, uova di trota e pepe rosa; Sangiovese La Farfalla per Insalatina di faraona al profumo di porchetta; e Sangiovese Marta Valpiani Rosso per Agnello glassato e fagioli al tegame. Nelle vigne con vista sui calanchi della Cantina Marta Valpiani la vitivinicoltura naturale si realizza in un ecosistema di biodiversità vario e complesso, con lavorazioni completamente manuali, dalla vigna alla cantina. Marta Valpiani è una tenuta di 34 ettari, a 300 metri di altitudine, nella collina di Bagnolo a Castrocaro Terme, luogo da sempre vocato per la coltivazione del Sangiovese e dell’Albana.

Marta Valpiani è il nome della madre di Elisa Mazzavillani e del fratello Massimo che conducono oggi l'azienda. Le colline di Castrocaro sono un buon terreno anche per l'ulivo e l'azienda produce infatti anche un ottimo olio extra vergine di oliva che sarà possibile assaggiare in questa occasione. Costo per tre assaggi di abbinamento vino e piatto 20 euro. Prenotazione allo 0543 768260 essentia@essentiaristorante.it Il programma completo e la lista dei produttori che partecipano è on line sul sito

https://castrocarotermeterradelsole.travel/eventi/ e promosso sulle pagine sociale dello Iat Castrocaro Terme-Terra del Sole.