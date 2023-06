Mercatino dell'usato organizzato dal gruppo di preghiera di Montepaolo

Il Gruppo di preghiera di MontePaolo organizza "Mercatissimo", mercatino dell'usato dove sarà possibile trovare abbigliamento, accessori, scarpe e borse, libri ed oggettistica per la casa. I prezzi dell'abbigliamento andranno dai 3 ai 5 euro. Il Mercatissimo si svolgerà nelle giornate di Sabato 10 e Domenica 11 Giugno, dalle 8 della mattina alle 18 della sera ed avrà luogo anche in caso di brutto tempo. Il mercato si tiene nella zona industriale di Forlì in via Copernico 85 interno 23.