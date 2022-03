Le domeniche si animano nel centro storico di Forlì: si parte con la Fiera di primavera

Dal 10 aprile al primo maggio tre domeniche speciali per vivere appieno il cuore di Forlì. Con l'arrivo della primavera il centro storico di Forlì prende nuova vita grazie al calendario appuntamenti delle fiere e mercati straordinari. Insieme ai tradizionali Mercatini dell'antiquariato (secondo sabato del mese), dal 10 aprile al 1 maggio si terranno la Fiera delle occasioni (10 aprile), la Fiera di primavera (24 aprile) e la Fiera dei cedri o di San Pellegrino (1 maggio).

Si parte appunto domenica 10 aprile, dalle ore 7:30 alle ore 20:00, con il mercato in festa a Forlì: nel giorno della Domenica delle palme torna l'appuntamento con la Fiera di primavera. Un'occasione per gli ultimi acquisti prima di Pasqua, curiosando tra decine di bancarelle di abbigliamento, accessori moda, calzature, tessuti, oggetti per la casa e per la tavola.