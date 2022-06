Mercoledì in centro “Aspettando la Mille Miglia” tra auto e moto d'epoca

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sono ripartite le serate del mercoledì nel cuore di Forlì che animeranno i mesi di giugno e luglio. Negozi aperti per lo shopping, spettacoli musicali, feste di strada, esposizioni d’auto d’epoca, aperitivi, gusti, sapori e tanto altro sono gli ingredienti dell’edizione 2022 della rassegna “L’Estate passa in centro”. Mercoledì 15 giugno sarà la volta di “Aspettando la Mille Miglia” con auto e moto raduno in Piazza Saffi con mezzi da corsa, d’epoca e di scuderia del posto.

Dalle ore 20 sarà possibile ammirare oltre cento auto e moto storiche che i più autorevoli collezionisti metteranno a disposizione dei forlivesi e di tutti coloro che vorranno vedere da vicino mezzi storici mantenuti come nuovi nel pieno del loro originale splendore. La carovana delle Mille Miglia, giungerà in città il giorno seguente, giovedì 16 giugno e attraverserà il centro passando da corso Mazzini per poi raggiungere piazza Saffi, uscendo da corso della Repubblica. La manifestazione automobilistica, giunta alla sua quarantesima edizione, è una rievocazione della storica corsa, tradizione che si porta avanti ormai dal 1927.