Merenda benefica all'oasi felina per sostenere l’attività dell’associazione “Qua la zampa”

Un pomeriggio di festa con gli ospiti dell’oasi felina di Forlimpopoli, con l’obiettivo di sostenere l’attività dell’associazione ‘Qua la zampa’, che ha da ventitré anni opera con successo a sostegno degli animali bisognosi di Forlimpopoli (e non solo). L’appuntamento è per domenica 18 settembre a partire dalle ore 15,30 nell’area di via Montanara Vicinale. Per tutti ci sarà la possibilità di fare merenda o sorseggiare un cocktail. E naturalmente si potrà passare qualche ora insieme ai mici ospiti e ai volontari che li accudiscono. Per maggiori informazioni si può contattare il numero 347 2786640 o il 339 1188646. L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli.