Venerdì 29 luglio riecco i Meteora in concerto al Chiosco dei Giardini di Forlì. Propongono un viaggio musicale all'interno degli anni '80 e dintorni, dagli U2 ai Queen, dai Depeche Mode ai Duran Duran, passando per Wham, Renato Zero, i cartoni animati e molto altro ancora.

Inizio live ore 21 circa.