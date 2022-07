“Migra Land Art”: forme d'arte condivisa lungo il Bidente

Sabato 30 luglio a Santa Sofia, lungo il fiume Bidente, è in programma la seconda tappa di “Migra Land Art”, a cura degli artisti Matteo Lucca e Oscar Domuinguez. Si tratta di un progetto teso ad individuare luoghi di interesse paesaggistico e culturale nei comuni di Galeata e di Santa Sofia, in cui realizzare interventi site-specific di Land Art. Dopo l’installazione dell’opera di Galeata, ispirata alle eleganti strutture della villa di Teodorico, è la volta del Parco fluviale del Bidente a Santa Sofia.

L’evento di sabato 30 luglio prevede, dalle 9.00 alle 18.00, un workshop con gli artisti Lucca e Dominquez nel tratto di Parco Fluviale compreso tra le località Colonia e Brusatopa. Qui ogni artista agirà secondo il suo stile, lavorando in team con un gruppo ristretto di persone o grazie ad attività laboratoriali aperte al pubblico per costruire elementi a forma di bozzolo, nodo e uova, che andranno a comporre l’opera finale realizzata con canne comuni di fiume. Alle ore 18.00, infine, è prevista la presentazione al pubblico. “Il Parco Fluviale, dove già le sculture dialogano con la natura circostante, si mette alla prova con una nuova forma di arte “corale” – commenta l'assessora alla cultura Isabel Guidi. Il progetto Migra Land Art, infatti, prevede la partecipazione attiva del pubblico, che può dare il proprio contributo per la creazione di forme d'arte. L'invito che faccio, a santasofiesi e turisti di ogni età, è quello di essere curiosi e lasciarsi coinvolgere nel progetto. Il risultato sarà, ovviamente, unico.” Con questo progetto si intende promuovere il territorio attraverso l’arte, portando interesse e sensibilità nei confronti della natura e dei beni culturali territoriali. Le aree in cui saranno installate le opere sono destinate a diventare un polo di interesse per i visitatori, incentivati a percorrere i sentieri per andare ad ammirare i lavori immersi in natura.

Per informazioni: 339 1299275 o 3890687851.