"Miss Curvyssima 2023": la bellezza curvy celebra la sua prima tappa a Forlì

La bellezza non ha taglia, e il concorso di bellezza curvy Miss Curvyssima ne è la dimostrazione. La prima tappa del 2023 di questo celebre evento si terrà sabato 6 maggio al ristorante da Valdo di Forlì, a partire dalle 20.30.



Organizzato da Loredana Amorosa e patrocinato da Samantha Togni, Miss Curvyssima 2023 intende celebrare la diversità delle forme e l'accettazione del proprio corpo, sfidando gli stereotipi di bellezza tradizionali e incoraggiando l'autostima e l'amore per sé stessi. Il concorso si pone come un'occasione per riconoscere e valorizzare la bellezza delle donne curvy, promuovendo una cultura dell'inclusione e del rispetto per tutte le forme fisiche.



L'evento coinvolgerà 19 concorrenti provenienti da diverse regioni d'Italia, che si sfideranno in diverse categorie, tra cui abbigliamento da sera e intimo. L'obiettivo è mettere in mostra la versatilità e l'eleganza delle donne curvy in ogni ambito, premiando non solo l'estetica ma anche la personalità delle partecipanti.



Miss Curvyssima 2023 rappresenta un'importante occasione per ribadire il valore dell'autostima e dell'accettazione del proprio corpo, indipendentemente dalla taglia o dalla forma. Seguiteci per rimanere aggiornati sull'andamento dell'evento e per scoprire chi sarà la vincitrice della prima tappa di questo straordinario concorso di bellezza curvy.

