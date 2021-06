'Miss curvyssima" al Parco Terme Panighina, due forlivesi in gara

Torna in passerella dal vivo, al Parco Terme di Panighina di Bertinoro, il conorso per donne dalla taglia 44 in poi. Domenica alla 13 va in scena 'Miss curvyssima". Ragazze provenienti da tutta italia che si sfideranno pe accedere alla finale 2021. Le concorrenti del territorio sono due: Loredana Amorosa e Alba Hila.

Miss Curvissyma è un concorso dedicato alla bellezza femminile. Le statistiche rivelano che le taglie più vendute partono dalla 44/46. Molti stilisti, di recente, propongono capi curati nei dettagli per esprimere la sensualità della donna "morbida". Icone curvy come Ashley Graham, Victoria Lee, Robyn Lawley, Gabi Gregg, sempre più spesso compaiono sulle copertine di moda a dimostrazione che essere sexy non è riservato alle sole taglie 38.

Questo concorso, ideato da Samantha Togni, si prefigge di dare spazio alla maggior parte delle donne che, anche se bellissime, non possono accedere all'olimpo dorato dell'alta moda.

Ospite della giornata di domenica Miss Curvyssima in carica Deborah Spada e Miss Curvyssima 2018 Melania Melato. Special guest l'attrice Silvia Corradin.



Per info e prenotazioni

Parco terme Panighina tel: 379 1627336

Info@parcotermepanighina.it

