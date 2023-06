"Dal turchino al grigioverde": l’evoluzione dell’abbigliamento militare dal Risorgimento al XX secolo

Sabato 3 giugno, alle ore 15, è in programma l'apertura di una mostra sulla storico-documentaria alla Casa del Mutilato in via Maroncelli 3 a Forlì. L'esposizione, organizzata dalla Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, è intitolata "Dal turchino al grigioverde" e affronta l’evoluzione dell’abbigliamento militare dal Risorgimento al XX secolo. Si tratta di un percorso di grande interesse, fatto di divise, immagini e memorabilia, pensato per illustrare il profondo cambiamento intervenuto nelle uniforme in dotazione alle forze armate che vide il passaggio dai colori e dalle fogge fastose ed esuberanti dell'Ottocento, in ragione sia dell’estrazione nobiliare degli ufficiali sia della riconoscibilità dei soldati "amici" sul campo, a tinte e accessori sempre più mimetici, funzionali alle sopravvenute innovazioni tecnologiche. Verranno affrontati quattro periodi: Ottocento, Prima Guerra Mondiale, Seconda Guerra mondiale e "Attualità". L'iniziativa è collegata, come evento collaterale, alla grande mostra sulla moda allestita ai Musei San Domenico e sarà visitabile fino al 2 luglio, ogni sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12.30, e dalle ore 16 alle ore 19.