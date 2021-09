Il mondo dei Lego in mostra a Meldola: due giorni per esplorare le più svariate creazioni

“Meldolandia, il regno del mattoncino”, è l'esposizione di collezioni ed opere originali realizzate con i mattoncini Lego, a cura di "Romagna Lug" il Lego users group della Romagna.

La mostra, realizzata con il Patrocinio del Comune di Meldola e con il supporto di Monobrand Store Srl Ravenna, è allestita all’interno del Palazzetto dello Sport di Meldola, e sarà aperta sabato 2 ottobre dalle 14.00 alle 20.00, domenica 3 ottobre dalle 09.00 alle 19.00.

L’area espositiva si svillupperà all’interno del Palazzetto e qui i visitatori potranno ammirare le più svariate creazioni realizzate con migliaia di mattoncini Lego, appartenenti a differenti tematiche capaci di stupire ed incuriosire grandi e piccini. Solo per citare alcune delle opere esposte, troveranno spazio, oltre al diorama City comunitario che si compone di edifici e treni in movimento, anche alcune creazioni a tema Harry Potter, con ambientazioni tratte dalle storie del famoso mago. Altre opere esposte saranno un diorama City Space con shuttle, basi spaziali e mezzi della Nasa; i Brickheadz, un’ambientazione a tema Jurassic World, un meraviglioso “Mondo a Colori”, gli Architecture con le riproduzioni in scala di alcuni iconici monumenti/edifici esistenti al mondo, le avventure fantastiche di Star Wars, Lone Ranger e gli eroi del West, , creazioni a tema Steampunk, rappresentazione dell’età Greco/Romana e molto altro ancora. I diorami, le Moc (creazioni personali) e le creazioni originali esposte sono tutte progettate e realizzate dai membri del gruppo Romagna Lug.

Adiacente al percorso espostivo sarà presente l’area vendita specializzata Lego, dove saranno presenti tutte le ultime novità Lego, set esclusivi, minifgures, abbigliamento e gadgets.

L’ingresso alla mostra è ad offerta libera ed è adatta per tutte le età.

All’interno della mostra verranno rispettate tutte le regole anti Covid previste dalla vigente normativa per gli eventi al chiuso. Per l’ingresso è richiesto il Green Pass obbligatorio, all’interno del palazzetto obbligatorio indossare sempre la mascherina e mantenere la distanza di 1 mt .

Romagna Lug (Lego User Group) è un gruppo di amici tutti provenienti da varie zone della Romagna, e tutti uniti da un comune interesse, il mattoncino prodotto dalla famosa Lego, che nel 2012 si sono coordinati. Le esposizioni comprendono sia collezioni personali di articoli prodotti negli anni dalla Lego sia Moc (costruzioni personali) fatte dagli associati. Le manifestazioni sono sempre gratuite, la motivazione principale è la passione verso questo storico gioco e il piacere di vedere il pubblico felice e stupito di fronte alla visione delle opere.

