"Alla scoperta di Dante": il patrimonio dantesco alla Biblioteca Saffi in mostra a Palazzo Romagnoli

In occasione del VII centenario della morte di Dante, la Biblioteca Aurelio Saffi, in collaborazione con i Musei Civici di Forlì, intende valorizzare e far conoscere il proprio patrimonio dantesco tramite la mostra "Alla scoperta di Dante. Il patrimonio dantesco alla Biblioteca Aurelio Saffi di Forlì" dal 18 settembre al 18 dicembre nella sede di Palazzo Romagnoli. Alla Biblioteca comunale di Forlì esiste una vera e propria sezione dedicata al sommo poeta, costituita da oltre 1600 volumi. Il percorso espositivo allestito a Palazzo Romagnoli rappresenta una piccola parte di questo ingente patrimonio, ma i documenti scelti sono tra i più antichi e rari conservati nella Biblioteca forlivese.

La mostra fa parte di un programma di valorizzazione regionale organizzato dal Servizio Patrimonio culturale della Regione Emilia- Romagna in collaborazione con la Società dantesca italiana che hanno ideato un percorso espositivo diffuso, affinché ciascuna sede di conservazione libraria diventi teatro illustrativo del patrimonio. Sono complessivamente 14 le mostre allestite in Emilia Romagna aventi come fil rouge lo studio della tradizione, della ricezione e dei contesti danteschi fino all'Umanesimo.

Il catalogo della mostra sarà unico (pubblicato da Silvana editoriale) e accompagnerà l'itinerario culturale con saggi introduttivi a firma di competenti studiosi ed esperti del patrimonio librario. Per motivi di sicurezza sanitaria occorrerà mostrare il Green Pass e resterà l'obbligo di indossare la mascherina in modo appropriato e l'ingresso avverrà in modo contingentato.

