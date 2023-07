Mostra personale dell'artista forlivese Elena Hamerski all'Ottica Pretolani

Si presenta la piccola mostra personale dell'artista forlivese Elena Hamerski, a cura di Veronica Pretolani, e della collezione di montature da vista e da sole firmate Giorgio Nannini, alla presenza dell’artista e di Andrea D’Oria, agente del brand artigianale made in Italy. Appuntamento giovedì 13 luglio, dalle ore 18, all'Ottica Pretolani, alla Cava.



Le stesse vetrine che già ospitarono le opere di Carlo Rivalta, Matteo Lucca e Thaddeus Moustrides offrono spazio espositivo ad alcuni lavori di Elena Hamerski, selezionati per la capacità di evocare metaforicamente il nostro più recente vissuto. "La Romagna franata e allagata ha cambiato aspetto. Forze distruttrici ne hanno cancellato le coordinate e imposto una ricostruzione che non risarcirà lo spaesamento, perché il paesaggio alterato non tornerà lo stesso. Come dai fiumi esondati e rientrati negli argini, dalla terra mossa e rimossa è scaturita e prorotta una nuova conformazione del territorio, così si ricompongono in mappe fantastiche le rappresentazioni cartografiche di luoghi esistenti smembrate dall’artista nata a Forlimpopoli da una famiglia geograficamente complessa, fatte a strisce e poi riassemblate su tavole di poliuretano espanso, tenute assieme dagli spilli della memoria emotiva. Si conservano invariati i nomi, «tentativi di orientamento ancora» (Massimiliano Fabbri in EH. Elena Hamerski. Archivio 01. La carta e il territorio, Forlì 2016). Resta lo straniamento per il mancato affetto della Natura, madre e matrigna, che incessantemente rinnova nella realtà le manifestazioni della propria ambiguità. Nell’arte dell’Hamerski tale duplicità è rappresentata non solo dai pezzi afferenti alla serie degli Apolidi ma anche da quei Gipso-Apolidi in cui il gesso, come fango scolorito, ricopre e occulta altre carte geografiche ridotte in forma di bandierine issate su piccole isole. Non sono benigne neppure le diafane, meravigliosamente struggenti, Nature sterili, vanitas composte da frutti in silicone e semi per nulla germinativi. Che tuttavia palpitano, quanto il nostro desiderio, mentre, dall’interno di questo mondo recuperato, alziamo gli occhi cercando di superarlo. Durante la serata sarà possibile godere le poesie tridimensionali di Elena Hamerski, magari indossando gli originalissimi occhiali di Giorgio Nannini, certamente sorseggiando vino", spiegano gli organizzatori.

ELENA HAMERSKI (Forlimpopoli, 1989), laurea triennale in Arti Visive all'Accademia di Belle Arti di Bologna con specializzazione in didattica dell'arte e mediazione culturale del patrimonio artistico, partecipa a premi, collettive e workshop in Italia, vincendo il Premio Terna 04 e il Premio Speciale Dino Zoli Textile ad Arteam Cup 2018, concorso nazionale promosso dall’Associazione Culturale Arteam di Albissola Marina (SV). www.elenahamerski.com



GIORGIO NANNINI, brand emiliano-romagnolo, nato a Modena circa 70 anni fa, nel 2008 cambia faccia puntando tutto sull’italianità e su un team di lavoro giovane e dinamico. L’esperienza maturata nel mondo dell’occhialeria combinata a tecnologie produttive all’avanguardia, allo spirito creativo e al gusto italiano ne fatto una realtà da conoscere.