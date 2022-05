Quintali di ragù e motori rombanti: torna a Predappio la Mototagliatella

Ritorna, dopo lo stop dovuto alla pandemia una delle manifestazioni che gli amanti della moto aspettavano: sabato 14 e domenica 15 maggio il Motoclub Predappio torna ad organizzare la Mototagliatella. All'ora di pranzo ci sarà il classico ritrovo a Predappio dove verranno cucinate tagliatelle condite con quintali di ragù e tanta piadina e sangiovese.

Si parte sabato alle 11 con l'apertura della festa, tagliatelle, musica e spettacoli. Nel pomeriggio dj Aldivas e la sera concerto di Zebra e pois ad ingresso gratuito. Il ritrovo per i bikers è invece previsto dalle 9 di domenica in Piazza Garibaldi, con il consuteo giro panoramico in moto e la sosta aperitivo. Dalle 12 aprono gli stand gastronomici e nel pomeriggio musica comn Whisky Wives, e giochi.

Come sempre agli iscritti verrà consegnato un originale ricordo. Per chi arriverà a Predappio il sabato saranno messi a disposizione spazi attrezzati per campeggio ed un elenco di soluzioni per il pernottamento.