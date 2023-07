“Muisca in foresta”: a Valpisella Bozen Brass in concerto

Ancora un appuntamento dell'associazione musicale “C. Roveroni” e finanziato nell'ambito del progetto Next Generation EU: questo è, in estrema sintesi, il progetto “Muisca in foresta”, che prevede, nel territorio di Santa Sofia, dopo il concerto della Giovane Orchestra Paneuropea e arriva quello dei Bozen Brass.

Martedì 1 agosto, con una giornata alla scoperta del territorio santasofiese: il concerto di Bozen Brass “Colors, dal barocco al blues”, infatti, si terrà alle 18.00 a Valpisella, a pochi km da Corniolo, e sarà preceduto da una escursione organizzata da Tour de Bosc e da un aperitivo offerto da ANPI Forlì Cesena e Amici di Valpisella (entrambi su prenotazione entro il 27 luglio al 331 8373728, anche sms e whatsapp).

Bozen Brass è un sestetto di ottoni che non si può classificare secondo le comuni categorie. Benjamin Premstaller al corno, Martin Psaier al trombone, Robert Neumair alla tromba, Manuel Goller alla tromba, Michael Engl alla tuba e Anton Ludwig Wilhalm alla tromba sono sei sudtirolesi sempre pronti a sorprendere. I Bozen Brass non sono una formazione legata ad una precisa e univoca tendenza stilistica. Il repertorio del gruppo spazia "dal Barocco al Blues", per poter raggiungere un pubblico il più ampio possibile. Si passa con facilità dal jazz al pop al rock, da Sting a Michael Jackson. Non mancano, nel repertorio, le musiche più tipiche per ottoni, come la polka con parti anche cantate, oppure l'assolo di Neumair alla Steirische Harmonika. Molti brani sono stati composti direttamente per i Bozen Brass; tutti gli arrangiamenti sono di Robert Neumair.

Tutti gli eventi “Musica in foresta” sono ad ingresso libero.