Muisca live, interviste e dj set: arriva "52 Festival" a Bottega Bastarda

Arriva il 52 Festival di Studio 52, nuova realtà per registrare musica a Forlì per musicisti e cantanti, che si svolgerà il da giovedì 7 a sabato 9 settembre presso la Bottega Bastarda. Il festival vedrà come ospiti band, artisti e cantanti, ogni sera con tanta musica live e inedita. Appuntamento dalle 18.30 con Dj set, interviste e live fino a mezzanotte.

L'evento vedrà diversi partner tra cui la Bottega Bastarda, che offrirà la location, Music Room (accademia artistica by Demodé Vintage club) e Elia Montefiori, giovane videomaker che si occuperà dei videoclip e delle interviste live durante la serata. Oltre a queste collaborazione il Festival appoggia anche l'associazione Futura aps che lavora nel nostro territorio con attività per la tutela dell'ambiente e l'inclusione sociale, infatti Studio 52 ha già collaborato con l'associazione seguendo il percorso artistico di alcuni ragazzi. Tra gli ospiti del 52 Festival troviamo: Drama, Les, Monnaelisa, Little Punk e Fuck ego, Carla la luce, Petunia Sauce, Hangover eyes, Fight for fun, Emily way, Made The Antiguos, Kyanite, Fifth Town, Vervain, Jester in jail, Astray Futura e Ruggero Ricci .