Il Festival dei Mulini storici fa tappa a Premilcuore tra laboratori e musica

Tappa a Premilciore per Macinare Cultura - Festival dei Mulini Storici dell’Emilia Romagna, iniziativa finalizzata a valorizzare i Mulini Storici della regione che ospitano spettacoli teatrali, di danza e concerti, all’insegna di un turismo “lento” e sostenibile.

Domenica 28 agosto sarà protagonista il Molino Biondi di Castel dell'Alpe con un laboratorio sulle Cultivar: illustrazione dello studio sulle semenze antiche reintrodotte nel territorio del Parco delle Foreste Casentinesi a cura della Cooperativa Sociale Atlantide di Cervia in collaborazione coi Centri Visita. Alle 15 laboratorio aromatico esperienziale alla scoperta dei profumi e degli utilizzi delle erbe aromatiche in campo culinario, fitoterapico e cosmetico. Quota di iscrizione € 10 e prenotazione obbligatoria a fucinadelleidee.premilcuore@gmail.com - 348 8881061 / 333 1784458

A seguire il concerto di "Amartrio", alle 16:30. Un concerto danzato che unisce le esperienze artistiche di tre donne che, a partire dalla Puglia e dalla Sicilia, loro terre d’origine, hanno cercato di creare delle connessioni tra le tradizioni musicali e coreutiche delle terre che si affacciano sul Mar Mediterraneo. Terre dove da secoli risuonano tamburi e voci di donne per raccontare storie di terra e di lavoro, di miti ed archetipi, di approdi e partenze. Livia Giaffreda e Denise Di Maria sono due musiciste che condividono un percorso artistico e di studio accademico nell’ambito della musica mediterranea. Unite dalla passione per il repertorio tradizionale internazionale, propongono il canto polivocale, l’intreccio percussivo e l’accompagnamento con gli strumenti a corda attraverso una personalissima interpretazione e connessione fra le due. Un percorso sonoro sulle orme delle musiche per la danza greca, dei vorticosi ritmi mediorientali, passando per la tradizione estatica del meridione italiano fino ai sinuosi canti sefarditi.

Ingresso spettacolo: gratuito con prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni: cultura@comune.galeata.fc.it – catia.collinelli@comune.galeata.fc.it / 0543 975428-9 (dal lunedi al venerdi 9-13, martedì e giovedi anche 15-17)