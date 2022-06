Musica e arte al ristorante Casa Artusi per i giovedì di giugno

Al Ristorante Casa Artusi di Forlimpopoli tornano gli appuntamenti con IncontrArti, evento che realizza un piacevole dialogo tra performance artistiche. Pittura, musica e buon cibo saranno protagonisti dei nuovi incontri in programma giovedì 16, 23 e 30 giugno.

A partire dalle 19,30 l'aperitivo sarà accompagnato dalla musica del trio acustico JoLi'&Co. e dalla esposizione di opere e incontro con l'artista ospite della serata: Laura Ceccarelli (16 giugno), Alessandro Gagliardi (23 giugno), Marcello Di Camillo e SimoneDavid (30 giugno). Tre appuntamenti all'insegna delle arti che delizieranno l'intelletto e il palato grazie alle proposte enogastronomiche del Ristorante Casa Artusi, dalla selezione di vini di qualità alle squisite bontà proposte in abbinamento.

Con le voci di Licia Spazzoli e Giorgia Venditto e la chitarra di Giacomo Ambrosini, il trio JoLi' & Co. ripercorre in chiave acustica alcuni dei brani country, soul e pop più celebri di oltre mezzo secolo di storia musicale, declinati in una proposta originale e ricercata. Le voci armonizzate e le trame acustiche si intrecciano in un racconto sonoro inedito, dando vita ad atmosfere raffinate e sempre coinvolgenti.

Ad accompagnare la performance musicale saranno giovedì 16 giugno le opere di Laura Ceccarelli, pittrice cesenate dallo stile riconoscibile che richiama spesso tratti del futurismo. Laura Ceccarelli intraprende il suo percorso artistico come autodidatta per proseguirlo presso l'Accademia Romagna. Le sue opere si distinguono per la scelta cromatica e il dosaggio della luce, distribuiti sulla tela con sapienza e capacità. Il risultato è uno stile ben caratterizzato, una firma.

Ospite dell'incontro di giovedì 23 giugno sarà Alessandro Gagliardi. Artista e creativo romagnolo, Gagliardi lavora da anni nel settore della comunicazione digitale. E' da sempre affascinato dai colori, dalle forme, dai simboli, dalla natura e dal bello. Attraverso le sue opere dipinge, progetta, crea, osserva e trasforma, per esprimere attraverso una matita o un colore quello che la mente elabora.

Doppio ospite per il terzo appuntamento di giovedì 30 giugno che vedrà protagoniste le opere di Marcello Di Camillo e l'arte di SimoneDavid. Diplomato in decorazione pittorica all'Accademia di belle Arti di Bologna, Marcello Di Camillo è tra i soci fondatori della società cooperativa “Casa del Cuculo”, con cui svolge laboratori artistici e realizza la direzione artistica di numerosi eventi. Dai murales ai dipinti su lamiera, l'arte di Marcello Di Camillo dialoga con molteplici materiali e location, distinguendosi per personalità ed efficacia comunicativa. Sempre giovedì 30 giugno spazio alle opere colorate di SimoneDavid, musicista e pittore surrealista meldolese, di origini toscane, che presenterà le sue creazioni dalle atmosfere giocose e affascinanti, ispirate ai temi del dualismo e dell'onirico. Un viaggio nell'arte tra sogno, favola e racconto.

Informazioni: Ristorante Casa Artusi tel. 0543 748049