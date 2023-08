Musica in Rocca al tramonto a Meldola con "Caffè Concerto Strauss"

Indirizzo non disponibile

Sabato sera, prima sera di Musica in Rocca al tramonto, l’attesissimo evento ha registrato il tutto esaurito. Il secondo appuntamento, nello straordinario scenario della Rocca meldolese, è previsto per sabato 5 agosto con ‘Caffè Concerto Strauss’,Concerto al tramonto in una notte di mezza estate, dal Classico al ‘quasi leggero’, con Cristian Pintilie al violino ed Edilio Nicolucci alla tastiera.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al 338 7492760 oppure a simo.zuccherelli@gmail.com fino ad esaurimento dei 99 posti disponibili.

Possibilità di fermarsi - prima e dopo il concerto - per un piccolo aperitivo presso il giardino dei cipressi.