La musica raccontata dall'ironia di Max Paiella: "Il boom" a Rocca San Casciano

Venerdì 18 febbraio, alle 21,15, il Teatro Italia di Rocca San Casciano presenta lo spettacolo "Il boom", con Max Paiella. Un viaggiuo musicale, con protagoniste la grandi canzoni e la consueta ironia del comico, cantante, imitatore, vignettista e musicista romano.

Lo spettacolo

Siamo ancora suggestionati a pieno dalla musica del boom economico degli anni 50 e 60. Ma andando a scavare nelle nostre radici musicali scopriamo cose che non avremmo mai immaginato: l’Italia è stata molto spesso la protagonista artistica della musica mondiale, ma subito dopo il boom ce ne siamo dimenticati, forse perche abbiamo iniziato a voler fare gli americani? Eh gia! Ma se ci troviamo di sera in un vicolo di Roma, in una calle di Venezia o in una strada di Napoli e qualcuno ci guarda in faccia cantando”Guarda che luna”, noi automaticamente rispondiamo “Guarda che mare!”. Mentre davanti a un brano della Trap music non battiamo ciglio e pensiamo ad una complessa digestione o ad un attacco di colite. In epoche passate avevamo grandi esempi di musica per tutto il mondo, ma non ce ne ricordiamo. Se il boom economico è un ricordo fastoso degli anni 60, il boom musicale lo abbiamo vissuto molte volte dal 1600 in poi. Max Paiella condurrà in un viaggio musicale dove potremo ritrovare le nostre origini artistiche, sociali, persino quelle politiche. In scena con degli oggetti fluttuanti per aria che simboleggiano le grandi canzoni, sospese nei nostri pensieri e nel nostro cuore, Max, con dovizia di particolari descriverà con la consueta ironia le grandi canzoni, il nostro cammino musicale e sociale. Per fare certe cose “Ci vuole orecchio”come diceva Enzo Jannacci, noi lo abbiamo sempre avuto, ora dobbiamo solo ricordarcene e ritrovarlo da qualche parte, cominciate a frugarvi nelle tasche!

Ingresso: intero 12 euro, ridotto 10. Info e prenotazioni 338 3169741

Max (all'anagrafe Massimiliano) Paiella, ha iniziato la sua carriera come disegnatore. Frequenta l’Accademia di belle arti di Roma, negli anni ’90, inizia a cantare e suonare la chitarra e a formare numerose band con le quali di tanto in tanto si esibisce. Le prime apparizioni tv sono tra il 98 e il 2000 ne "I ragazzi del muretto", "Linda e il brigadiere", con Nino Manfredi su Rai 1, "Telenauta 69" di Lillo e Greg su Italia 1 e "Mhhhh" di Serena Dandini su Rai 2. Debutta al cinema su "Blek Giec" di E.Caria. Coltiva parallelamente la sua attività nel campo dello Storyboard per il cinema e la pubblicità. Nel 2000 partecipa al musical "Piccole Donne" di T.Pulci in tournee per un anno. Dal 2001 inizia a frequentare "La Fattoria dei Comici", il laboratorio teatrale al teatro Ambra Jovinelli. Nel 2002 e 2003 realizza personaggi comici e surreali nella trasmissione "Bra" di S.Dandini su Rai 3. Nel frattempo suona con Renzo Arbore e i Swing Maniacs, realizzando 2 dischi , numerose tournée e apparizioni tv, e uno spettacolo di varietá: "Meno siamo meglio stiamo" su Rai 1. Dal 2004 ad oggi, è ospite ?sso alla celebre trasmissione radiofonica I"l Ruggito del Coniglio" di M.Presta e A.Dose, realizzando numerosissimi personaggi, sketch e momenti musicali. La sua attività musicale prosegue con The Blues Willies assieme a Claudio Greg Gregori, con cui ha percorso l’Italia da cima a fondo in 2 spettacoli teatrali: "Twenty Quarantino", al teatro Palladium di Roma, e "The Blues Brothers il plagio" al teatro Ambra Jovinelli a Roma. Successivamente inizia a portare in scena spettacoli teatrali scritti da lui –“Serenate Coniglie” al teatro Dei Satiri in Roma, “Max paiella show” al piccolo Brancaccio “Max Paiella Recital” al Teatro Ambra alla Garbatella nel 2010. Nel 2010 vince il prestigioso Premio della Satira di Forte Dei Marmi per l’imitazione di Augusto Minzolini direttore del tg1. Tra il 2013 e il 2014 inizia la trasmissione radiofonica “Max Paiella tutto compreso” sempre su Radio 2. Inizia la collaborazione con Il Fatto Quotidiano del Lunedì realizzando video per il sito e articoli satirici sul giornale cartaceo. Sempre nel 2014 partecipa come attore al ?lm "Stai lontana da me" – con A.Angiolini e E. Brignano