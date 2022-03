“Napoleone la genesi di un mito, le radici del Risorgimento italiano”: esposizione al Sacrario dei caduti

Prezzo non disponibile

“Napoleone la genesi di un mito, le radici del Risorgimento Italiano”. E' questo il titolo dell'esposizione storico didattica allestita presso il Sacrario dei Caduti. L’evento inaugurale è previsto per sabato 19 marzo alle 15 e avrà inizio con la deposizione di una corona floreale alla lapide dei caduti di Forlì nelle guerre napoleoniche. A seguire si svolgerà un convegno che vedrà la partecipazione di relatori che tratteranno il mito di Napoleone.

Mirtide Gavelli affronterà il tema “Le radici del Risorgimento Italiano”, interverrà poi Paolo Poponessi su “Ribelli, giacobini e rivolte antifrancesi a Forlì (1796-1813)”; proseguirà Ugo Barlozzetti che tratterà “Napoleone: nuovo modo di fare la guerra” e infine Pietro Caruso affronterà il tema “Fogli, gazzette e giornali – la nascita della libera stampa”. Modererà l’evento Luigi Pieraccini. Alle ore 18,30 nel Salone della Residenza, in piazza Saffi n. 8, si svolgerà il concerto musicale e il gran ballo in onore del tricolore, in costume dell’epoca a cura dell’Accademia di danze ottocentesche di Ancona e Cesena e dell’ensemble Cellobass del Liceo artistico e musicale A. Canova di Forlì.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Ugo Berti telefono: 349 8499000