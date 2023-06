"Nessuna si salva da sola" alla Fabbrica delle Candele: solidarietà per gli alluvionati

Giovedì 8 giugno, alle ore 21.00, presso la Fabbrica delle Candele, piazzetta Conserva Corbizzi di Forlì, si terrà la prima dello spettacolo teatrale "Nessuna si salva da sola" scritto e diretto da Stefania Polidori con la consulenza della psicoterapeuta Caterina Rondelli, ideatrice del progetto. Il progetto, voluto dal Lions Club Forlì Host, presieduto da Giulia Margotti, si avvale della partecipazione dello scrittore e poeta Marco Viroli ed è patrocinato dall’amministrazione comunale di Forlì con il coinvolgimento dell’assessore Paola Casara. Ad esso ha inoltre contribuito lo psicoterapeuta Andrea Spada del locale Centro Uomini Maltrattanti CTM).

Il mondo della scuola ha partecipato attraverso la creazione della locandina dello spettacolo affidata alla classe IV A dell’Istituto Professionale “Roberto Ruffilli” e la pittura in scena di Caterina Zoli, allieva del Liceo Artistico e Musicale “Antonio Canova” di Forlì. Lo spettacolo, che si inserisce in un programma di prevenzione per le giovani generazioni, intende indicare degli strumenti per evitare di entrare nella spirale di un legame affettivo nocivo e violento e incoraggiare le donne che ne sono coinvolte ad uscirne, senza dimenticare che la violenza di genere è un’emergenza sociale che si sviluppa già in età adolescenziale. Il titolo vuole richiamare ad una presa di coscienza collettiva nei confronti di questa tematica in quanto ognuno di noi può fare qualcosa. Proprio nell’ottica del teatro che aiuta, in scena, accanto agli attori, recitano anche Grazia Biondi, presidente dell’Associazione "Manden Diritti Civili e Legalità" e Irene Merlo, presidente dell’Associazione "Arriva Robin Hood" Onlus di Roma, donne che si sono salvate dalla violenza e che, anche attraverso il percorso teatrale, hanno potenziato un processo di rielaborazione del proprio vissuto. Si tratta di un teatro che fa bene a chi lo fa e a chi lo guarda, nel quale le fragilità diventano punti di forza. È un teatro che parla di storie di rinascita.

Ingresso a offerta libera. Non occorre prenotare. Il ricavato sarà devoluto alla Casa Margherita della Domus Coop di Forlì e per sostenere progetti per gli alluvionati.