"No, per sempre no": studenti in scena interpretano i militari internati nel lager nazisti

Mercoledì 25 maggio, nell’ambito degli eventi dedicati alla Festa della Repubblica del Comune di Forlì, viene presentato lo spettacolo "No, per sempre no", in

Salone Comunale, alle 20.45.

Le studentesse e gli studenti della scuola Palmezzano interpretano le vicende dei militari dell'esercito italiano internati nei lager nazisti 1943/45, a cura dei Laboratori di teatro e scenografia della scuola secondaria, nell’ambito del progetto Work in Progress.

Porteranno i saluti la dirigente scolastica Annalisa Fiorini, il prefetto Antonio Corona, il sindaco del Comune di Forlì Gian Luca Zattini. Introduzione storica a cura della prof.ssa Roberta Ravaioli.

Ingresso libero.