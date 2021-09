"Non possiamo andare via senza salutare": al Buon Vivere la storia di Annalisa Guardigli

Domenica 19 settembre alle 19.30, il Festival del Buon Vivere di Forlì ospiterà la presentazione di “Non possiamo andare via senza salutare”, per raccontare in modo semplice e a tratti ironico la storia di Annalisa, affetta da Mav. Il libro, scritto da Annalisa Guardigli e Vania Leone e illustrato da Elisa Fiori, è disponibile su Amazon. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. All'incontro sarò presente con Annalisa per una chiacchierata sul libro e sulla vita dopo la Mav. La presentazione è ad ingresso gratuito al Chiostro dei Musei San Domenico. Serve la prenotazione al numero che trovare qui sotto, obbligatorio il Green Pass.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...