“Non sarà mica la fine del mondo”: il Sicomoro porta sul palco le piccole e grandi ipocrisie dell’animo umano

Domenica 27 marzo, per la Rassegna “Isole del tesoro – Emozioni creative nei teatri di Forlì”, organizzata da FoEmozioni e dal Comune di Forlì, l’associazione culturale “Il Sicomoro” presenterà lo spettacolo in due atti “Non sarà mica la fine del mondo”, liberamente tratto dalla commedia “Due volte Natale” di Marco Falaguasta. Saranno due gli appuntamenti al Teatro “Testori” di Forlì, quello pomeridiano alle ore 16,30 e quello serale alle ore 21,00.

Sandro Foschi, Flavio Colonna, Stefano Gardini, Azzurra Bernabei, Sofia Visani, Federica Mazzeo, Federica Cicognani, Mery Gramellini, diretti da Davide Benini, porteranno in scena questa commedia che è uno spaccato di varia umanità, con le sue storture e debolezze, ricco di spunti comici e riflessioni profonde sulle mille sfaccettature dell’essere e dell’apparire. In un susseguirsi di colpi di scena e battute esilaranti, lo spettacolo diverte e al contempo invita a meditare su quanto sia labile il confine fra normalità e stravaganza, evidenziando attraverso un linguaggio autentico, piccole e grandi ipocrisie dell’animo umano.

Informazioni

I biglietti possono essere prenotati allo 054329058 oppure direttamente a TecnoPrint in Viale Matteotti 57 (in orario di apertura negozio). Il costo sarà di 12 Euro (10 Euro per Soci Sicomoro e FoEmozioni) e 8 Euro per bambini fino a 10 anni e universitari.

L’accesso avverrà con Green Pass e Mascherina da indossare all’interno e durante lo spettacolo.

L’incasso dello spettacolo sarà devoluto alla Caritas Italiana della diocesi di Forlì-Bertinoro per l’emergenza Ucraina.