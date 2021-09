“Non sono un murales – Segni di comunità” ospitato da Cava Rei

Il 1° ottobre 2021 si tiene “Non sono un murales – Segni di comunità”: un evento diffuso in 120 luoghi d’Italia, che vedrà coinvolte diverse comunità nella realizzazione di un’opera d’arte corale. Promosso da Acri insieme alle Fondazioni di origine bancaria, l’evento si tiene in occasione della IX Giornata europea delle Fondazioni. 1.000 tra bambini, ragazzi, artisti, insegnanti, detenuti, persone disabili, migranti saranno coinvolti in percorsi guidati per realizzare un murales, reinterpretando in chiave personale uno stencil creato per l’occasione dallo street artist LDB.

A Forlì ad ospitare il murales sarà la sede dell'impresa sociale Cava Rei, che ha organizzato un momento di condivisione del progetto aperto a tutti per venerdì 1 ottobre alle 10.45.