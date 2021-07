Bertinoro si tinge di rosa con l'ultimo concerto di "Donne in blues", "Bertinjazz" e concerto all'alba

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Anche a Bertinoro una serie di appuntamenti per il il weekend della Pink Week. Ultimo appuntamento della rassegna "Donne Jazz in Blues" a Bertinoro. Sabato 31 luglio nella splendida cornice del Parco delle Terme di Panighina, si esibirà Sara Jane Ghiotti Quartet, con un repertorio fresco, arrangiamenti originali e sonorità contemporanee alternate a momenti di puro gioco in linguaggio mainstream.

Sara Jane sarà accompagnata da Mauro Mussoni, contrabbasso, Simone Migani, pianoforte e Pasquale Montuori, batteria. Info: ingresso gratuito con prenotazione (0543 469213 - turismo@comune.bertinoro.fc.it).

Per i concerti all’alba, domenica alle ore 5.57 nel Cortile della Rocca di Bertinoro, “Ascolti originali e improvvisazioni sul tema”. Il format originale ‘invenzione a due voci’ (ispirato da composizioni omonime di J. S. Bach) è molto semplice e tende a costruire un dialogo ragionato tra le diverse voci in campo: Luca Damiani, il conduttore, farà ascoltare al pubblico e ai musicisti coinvolti, una serie di brani di vari autori e di vari generi. Al termine di ogni brano, improvviserà sul tema appena ascoltato assecondando la propria cultura e la propria sensibilità musicale. Info: ore 05:57 Cortile della Rocca. Ingresso 8 € con colazione inclusa. Info: 0543 469213 - turismo@comune.bertinoro.fc.it.

ll 1 e il 20 agosto il colle si colora di jazz di altissima qualità con la rassegna "Bertinjazz": tra un calice di vino e un morso di piadina si potrà assistere a jam session itineranti per le vie e le piazze del centro storico. Ingresso libero. Servizio di navetta gratuita dalle 19 alle 24 dai parcheggi di via Badia e via Allende.

Il prgramma di domenica 1 agosto

Piazzetta Guido del Duca, ore 21.00

Four Heads

Enrico Ronzani - piano

Mattia Cappelli - sax

Enrico Moretti - contrabbasso

Manuel Giovannetti - batteria

Piazza della Libertà, ore 21.00

MG Jazz & More Band

Marco Preger - chitarra

Massimo Marchetti - piano

Lorenzo Bonucci - batteria

Monica Gualdi - voce

Dino Mondello - contrabbasso

Locanda della Fortuna, v. Frangipane 1, ore 21.00

Lemon Funk Quartet

Alessandro Scala - Sax

Nahuel Schiumarini - chitarra

Stefano Paolini - batteria

Blake Franchetto - basso