"Nuova Zelanda in Van": il racconto della travel blogger nella "terra di mezzo"

Venerdì 28 aprile alle 21.00 all'associazione Inzir-viaggiatorincircolo appuntamento con la "Nuova Zelanda in Van". Il racconto di 40 giorni nella "terra di mezzo" in van.

"La Nuova Zelanda è una destinazione remota, lontana e selvaggia.Ci sono alberi che sembrano usciti prima dalla penna di Tolkien e poi creati per quanto sono perfettamente fantasy. Questa terra di contrasti si trova proprio sotto ai nostri piedi: dall'altra parte del mondo a tutti gli effetti!". Un racconto di viaggio, ma anche di emozioni, sorpresa, curiosità e di consigli per aprirsi ad un luogo che va ben oltre a ciò che ci racconta "Il signore degli Anelli"

Giorgia Tonini romagnola doc, è una travel blogger e una creativa. Si occupa di comunicazione digitale, di consulenze strategiche e di social media. Il suo blog "la valigia di Pimpi" è on line dal 2016 simbolo di rinascita dopo un brutto periodo di malattia. Dal 1997 con un viaggio alla volta ha fatto il giro del mondo con curiosità e gentilezza raccontando le destinazioni in modo frizzante e allegro! Per un momento ha creduto di non poter mai diventare una viaggiatrice, poi è successa la magia!