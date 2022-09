Nuovo appuntamento con “La merenda d'artista”: focus sulle case di riposo

Prezzo non disponibile

Nuovo appuntamento con “La merenda d'artista”, ciclo di incontri organizzato dal Centro Culturale L'Ortica. "Int'la ca ad Tamer" in via Arbano n. 1/c alla Rotta Forlì, sabato 10 settembre, alle 17, ci sarà l'intervento dell'avvocato

Annalisa Valgimigli su “La casa di riposo”: esporrà in dettaglio le caratteristiche e differenze fra le varie tipologie di di servizi residenziali per anziani.

Annalisa Valgimigli, avvocato, ha svolto attività di direzione in servizi sociali, in particolare strutture e servizi per anziani. Attualmente insegna legislazione sociale ai corsi OSS, RAA, Coordinatori di servizi sociali ed è conciliatore presso la Camera di Commercio di Ravenna. Con il gruppo di conversazione Social 4.0 ha pubblicato diversi block notes su argomenti sociali (editi da Homeless book)

Seguirà il corto teatrale “Il giardino” di Rosella Gatelli e Isa Melli, ambientato appunto in una casa di riposo.

A conclusione, alle ore 18, una ricca merenda offerta a tutti i presenti.

Per informazioni: 3337167331 - 3334451305