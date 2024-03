Nuovo appuntamento con il Mercatissimo del Gruppo di preghiera di Montepaolo

Si rinnova l'appuntamento, nel secondo weekend di ogni mese, con Mercatissimo, il mercatino dell'usato organizzato dal Gruppo di preghiera di Montepaolo. Come sempre troverete abbigliamento uomo, donna e bambino, anche vintage con occasioni di fine stagione. Inoltre potrete trovare accessori, borse, cinture e scarpe. Non mancheranno come sempre libri e giochi per bambini e al piano superiore oggettistica per la casa, complementi d'arredo ed elettrodomestici. Il piacere del riuso e la beneficenza sono i principi fondanti del Mercatissimo.

L'evento si terrà anche con maltempo.