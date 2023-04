Nutrirsi in famiglia: alimentazione e benessere psicofisico

Orario non disponibile

ATTIVITA' ESPERIENZIALI IN GRUPPO PER GENITORI E BAMBINI 5-8 ANNI.

12 Aprile: Nutriamoci d cibo ed emozioni

26 Aprile: I cinque sensi a tavola

10 Maggio: Piacersi con gusto

17 Maggio: Guardiamoci dentro e fuori



Ogni incontro si svolge dalle 17.00 alle 19.00 presso Scuola dell'Infanzia "Maria Bambina" (Villanova di Forlì)

Aperto a tutti, iscrizione obbligatoria.



Per info, iscrizioni e costi:



Dott.ssa Chiara Bucherini - Biologa Nutrizionista - 333 8604095