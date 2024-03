"Oltre il Giardino": appuntamento al cine teatro Verdi con il film "La macchina fissa"

Per la rassegna Oltre il Giardino-Film Festival Piante Giardini Persone, è in programma martedì 26 marzo al Cinema Teatro Verdi di Forlimpopoli il documentario "La Macchina Fissa" di Emilio Neri Tremolada.

Il film racconta di un giardino costruito a sud di Mantova, appena sotto l’argine del Mincio, in un impianto idrovoro per la bonifica e l’irrigazione dei terreni agricoli della pianura padana, La Macchina Fissa del titolo appunto, e di Clark Lawrence e la sua associazione Reading Retreasts in Rural Italy. Clark qui ha costruito anche la sua casa oltre al suo giardino ideale, ricco di piante annuali e originarie del continente americano, e di animali come caprette e pavoni… Il film lo segue nel suo instancabile lavoro di giardiniere ed orticoltore, e nella sua filosofia di giardino, luogo dove sposare natura e cultura per raggiungere un reale benessere.

Ad introdurre il documentario il regista, ideatore e curatore della rassegna, insieme all’affascinante protagonista del documentario in programma, Clark Anthony Lawrence.

L’appuntamento con la proiezione dell’associazione culturale Oltre il Giardino è per le ore 20,30.