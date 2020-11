"Oltreterra", due giorni per la valorizzazione delle foreste e della montagna

Oltreterra ritorna. L'appuntamento dedicato alla montagna parte venerdì 6 novembre con la prima intensa giornata di lavori in collegamento dalla sede del Centro per la valorizzazione delle foreste e della montagna presso Romagna Acque - Capaccio Santa Sofia, nell'ambito del progetto promosso da Slow Food insieme con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e Legambiente Italia che affronta i temi della montagna e del suo futuro.

L’intera sessione dei lavori, venerdì e sabato, saranno visibili sulla piattaforma LIFESIZE messa a disposizione da Romagna Acque- Società delle Fonti, in diretta sulle pagine FB di Oltreterra e di Slow Food Forlì oltre a far parte del programma di Terra Madre – Salone del Gusto e quindi promosso anche nei canali di Slow Food International.

Nel corso della prima giornata di venerdì, a partire dalle 9 fino alle 17, si riuniranno i tavoli di lavoro suddivisi su cinque tematiche. Ad aprire i lavori, a partire dalle 9, saranno: Daniele Valbonesi, sindaco Comune di Santa Sofia, Tonino Bernabè, presidente Romagna Acque-Società delle Fonti, Lara Malavolti, coordinatricce Slow Food Emilia- Romagna, Francesco Occhipinti, presidente Legambiente Forlì-Cesena, Luca Santini, presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Fausto Giovannelli, presidente del Parco Nazionale dell’Appenino Tosco Emiliano e Gabriele Locatelli, Slow Food Italia responsabile del progetto Oltreterra.

Sabato 7 la seconda giornata si sviluppa dalle 9 alle 13.30. I cinque gruppi di lavoro presenteranno i lavori svolti il venerdì e andranno in discussione nella tavola rotonda “Essere montagna per vivere come comunità” attraverso la quale i contenuti verranno trasferiti ai rappresentanti politici partecipanti. Il tavolo di lavoro è infatti costituito da tutti i rappresentanti della politica locale e nazionale affinché possano collaborare all'attuazione concreta delle proposte emerse nel corso dei lavori di Oltreterra.

Parteciperanno, raccogliendo il frutto dei gruppi di lavoro: Tonino Bernabè, presidente Romagna Acque Società delle Fonti, Enrico Borghi, deputato, Consigliere speciale per la Montagna del Ministro degli Affari Regionali e le Autonomie, Marco Bussone, presidente nazionale UNCEM, Gabriele Calliari, presidente Federforeste, Carlo Ugo De Girolamo, deputato, Marco Di Maio, deputato, Enrico Fontana, segreteria Nazionale Legambiente, Fausto Giovanelli, presidente Parco nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano, Barbara Lori, assessore alla montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità della Regione Emilia-Romagna, Renzo Motta, presidente S.I.S.E.F., Fabio Renzi, segretario generale Fondazione Symbola, Luca Santini, presidente del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Francesco Sottile, comitato Esecutivo Slow Food Italia, Daniele Valbonesi, presidente della Comunità del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

I lavori avverranno sulla piattaforma LIFESIZE. Per partecipare utilizzare i seguenti link:

SALA A: https://call.lifesizecloud.com/2614605 utilizzando l’APP dedicata

SALA B: https://call.lifesizecloud.com/2620127 utilizzando l’APP dedicata

Le dirette dei lavori possono essere seguite anche sulle pagine FB di Oltreterra e della Condotta Slow Food Forlì.