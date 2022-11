"Open Doors, Every Door": la "Biblioteca dei fumetti" torna ad aprire le porte della sua realtà

Torna a Forlì l'immancabile appuntamento annuale della Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' con la proposta delle porte aperte, il 'Open Doors, Every Door', per questo fine settimana, sabato 5 e domenica 6 novembre con altre 2 giornate informative di visite guidate, esposizioni consultabili e presentazioni delle novità future. Negli imperdibili pomeriggi di questo week-end, dalle 14 alle 18, le aperture pubbliche straordinarie presso la sede fumettotecaria, a seguito delle due già precedenti aperture, si propone al pubblico la funzionalità, le molteplici attività e i servizi relativi, tutti gratuiti con il solo lavoro di volontariato, al fine di rendere la cittadinanza sempre più partecipe e attiva all'interno del nostro tessuto socio-culturale locale. Con la Quarta Edizione l'Open Day la 'Biblioteca dei fumetti', unica nella Regione Emilia Romagna, rivolge a tutti i cittadini, operatori del settore, appassionati e interessati, l'invito all'esclusivo appuntamento dell'ambito fumettistico; un'eccezionale occasione da non farsi sfuggire. Per il pubblico copie di fumetti, fino ad esaurimento, in omaggio.

La proposta targata 2022 si prepara a spalancare le porte e far toccare con mano al pubblico una realtà sociale e culturale esclusiva, unica non solo a Forlì e Provincia ma anche a livello regionale, un valore aggiunto che i forlivesi possono vantare a livello nazionale. Con le sue peculiarità innovative, il nutrito calendario delle tante attività messe in atto, con 'Open Doors, Every Door' lo Staff Fumettoteca e l'esperto fumettotecario Gianluca Umiliacchi, forti del successo riscontrato nelle precedenti edizioni, offrono l'opportunità di mostrare, far scoprire e chiarire la produzione fumettistica nazionale e non. Attualmente, fra le molte attività, è attivo il supporto gratuito con l'assistenza esterna per la Tesi di laurea, dedicata al mondo del fumetto e disabilità giovanile, all'Università 3 di Roma. "Conoscere i 'segreti' della Fumettoteca Regionale, prendere atto del notevole patrimonio, e relativo valore socio-culturale, che si trova all'interno delle piccole stanze, al momento conta oltre 43.000 documenti, sempre in continua espansione grazie alla generosità dei cittadini e alle continue donazioni a livello territoriale ed oltre - spiega Umiliacchi -. Fra le ultime donazioni, siamo in attesa degli scatoloni contenenti oltre 300 pezzi speditici dalla provincia di Roma".

La Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle' proseguendo lungo il consolidato percorso del nutrito calendario di eventi previsti come, il Corso Gratuito di Fumetto in collaborazione con Avis Comunale Forlì, la rete collaborativa con Comitati di Quartiere, Scuole e Cooperative Sociali, oltre al percorso espositivo consultabile con riferimenti delle realizzazioni fumettistiche dantesche grazie alla realtà esclusiva, a livello internazionale, della 'FumettoDanteca' la biblioteca dei fumetti dedicati a Dante Alighieri. Per Forlì lo scrigno prezioso della Nona Arte offre al grande pubblico una delle tante iniziative culturali dedicate al mondo della Letteratura Disegnata grazie all'impegno, la forte volontà e la grande attività di volontariato dello Staff Fumettoteca. Con il supporto della Fanzinoteca d'Italia 0.2 - Centro Nazionale Studi Fanzine, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi, l'Associazione Culturale 4Live, la 'Biblioteca dei Fumetti' è gratuitamente aperta anche quando le altre biblioteche sono chiuse, disponibile dietro prenotazione per tutti gli interessati. Per conoscere dettagliatamente le iniziative 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.